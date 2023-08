Bane Nor: Kan bli aktuelt å stenge ned togtrafikken under ekstremværet

Bane Nor øker beredskapen før ekstremværet Hans treffer mandag. Det kan bli aktuelt å stenge togtrafikken.

Det er sendt ut rødt farevarsel for ekstremt mye regn for deler av Sør-Norge. Bane Nor innfører oransje beredskapsnivå på Bergensbanen fra midnatt og vil også øke beredskapen for andre strekninger, melder Nettavisen.

– Det kan bli aktuelt å stenge togtrafikken, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til avisen.

Det er ikke sikkert hvor ekstremværet vil treffe hardest eller hvilke strekninger som kan bli mest berørt. Bane Nor ber reisende følge med på trafikkmeldingene.

Søndag kveld kom beskjed om at Dovrebanen mellom Hamar og Dombås stenges fra klokka 5.30 mandag morgen på grunn av værsituasjonen.

Bane Nor opplyser at Dovrebanen stenges fram til tidligst klokka 12 mandag.

Det påvirker toglinjene F6 Oslo S – Trondheim S og RE 10 Drammen – Oslo S – Lillehammer.