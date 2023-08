Statsforvalteren i Innlandet setter krisestab og ber alle forberede seg på ekstremværet

NTB

– Innlandet ser ut til å bli episenteret for ekstremværet Hans. Alle bør ta forholdsregler, er oppfordringen fra statsforvalter Knut Storberget.

Statsforvalteren i Innlandet setter krisestab i forbindelse med ekstremværet som er ventet fra mandag morgen. De skal betjene kommuner og beredskapsaktører døgnet rundt under ekstremværet.

– Det er usikkert hvor det rammer verst, men det er stor risiko for at det blir et episenter i Innlandet, sier statsforvalter Knut Storberget til NTB.

Han ber alle privatpersoner og bedrifter i Innlandet om å ta grep søndag kveld. Gå ut og sikre eiendommer og verdier. Mandag bør folk vurdere å holde seg inne, sier han.

– De som kan, bør vurdere å jobbe hjemmefra. Ellers ber vi alle om å ferdes minst mulig på veiene og ute i naturen. Vi har mange turister og ferierende her, sier Storberget.

Vurderer SMS-tiltak

Statsforvalteren jobber nå med å nå ut med informasjon til de tilreisende. De har en dialog med politiet om masseutsendelse av SMS-er. Ellers ber de alle i turistnæringen om å viderebringe beskjeden til turistene, så de ikke drar ut i fjellet når ekstremværet kommer.

– Vi er avhengig av å få ut informasjon til turister som ikke nødvendigvis fanger opp nyheter fra NTB. Det forebyggende tiltaket er å begrense ferdsel, sier Storberget.

Det er foreløpig ikke aktuelt med noe ferdselspåbud eller påbud om hjemmekontor. Innlandet kommer til å sende en anmodning om bistand fra Forsvaret og er også i dialog med DSB og andre statlige aktører.

Forbered deg søndag – hold deg inne mandag

Men det viktigste rådet er til egen befolkning og eget næringsliv:

– Kommuner og privataktører må tenke på å gjøre det de kan for å sikre gods og eiendom. Vi har hatt flommer der vi har sett at det ikke har vært sikret godt nok. Så det er en klar oppfordring til bedrifter og privatpersoner om å sikre seg så godt som mulig i dag, sier Storberget.

Mandag er rådet et annet:

– Det er en streng oppfordring om å ferdes minst mulig ute, sier statsforvalteren