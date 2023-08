Rødt farevarsel for regn – nå kommer ekstremværet Hans

NTB

Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel om ekstremt mye regn for deler av Sør-Norge. Ekstremværet har samtidig fått navnet Hans.

– Det er ventet 80 millimeter til 100 millimeter nedbør på 24 timer. Hendelsen vil mange steder være blant de kraftigste siste 25 år, skriver Meteorologisk institutt på X/Twitter søndag.

Varselet gjelder fra mandag morgen til tirsdag kveld, opplyser de videre.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tett kontakt med kommunene i Viken, Innlandet og Trøndelag som akkurat nå ser ut til å bli mest berørt, ifølge NRK.

– Ekstremværet Hans vil treffe et større område på Østlandet, nord fra Oslo og sør i Trøndelag. Hans vil også strekke seg vest i fjellene i Vestlandet, sier statsmeteorolog i Meteorologisk institutt Pernille Borander til VG.

– Det oppfordres på det sterkeste fra å oppholde seg i de berørte områdene, sier Borander til Dagbladet.

Hun opplyser at det fremdeles er usikkert hvilke områder som vil bli mest berørte av regnet, og at farevarselet derfor gjelder for et stort område.

Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem. Røde farevarsler brukes bare når det er ventet at været kan få ekstreme konsekvenser.