Rødt farevarsel for regn – ekstremværet Hans er på vei

Det er ventet kraftig nedbør på deler av Sør- og Østlandet mandag og tirsdag. For å unngå eller minimere skader, er det flere ting du kan gjøre, ifølge If. Meteorologisk institutt mener det er fare for at liv kan gå tapt.

Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel om ekstremt mye regn for deler av Sør-Norge. Ekstremværet har samtidig fått navnet Hans.

– Det er ventet 80 millimeter til 100 millimeter nedbør på 24 timer. Hendelsen vil mange steder være blant de kraftigste siste 25 år, skriver Meteorologisk institutt på X/Twitter søndag.

Varselet gjelder fra mandag morgen til tirsdag kveld, opplyser de videre.

– Det er fare for at liv og verdier kan gå tapt. Her må man rett og slett gjøre vurderinger på om de planene man har er de beste med tanke på været, sier statsmeteorolog Pernille Borander i Meteorologisk institutt til NTB.

Statsforvalteren i Innlandet setter krisestab i forbindelse med ekstremværet. De skal betjene kommuner og beredskapsaktører døgnet rundt under ekstremværet.

– Det er usikkert hvor det rammer verst, men det er stor risiko for at det blir et episenter i Innlandet, sier statsforvalter Knut Storberget til NTB.

Han ber alle privatpersoner og bedrifter i Innlandet om å ta grep søndag kveld. Gå ut og sikre eiendommer og verdier. Mandag bør folk vurdere å holde seg inne, sier han.

– De som kan, bør vurdere å jobbe hjemmefra. Ellers ber vi alle om å ferdes minst mulig på veiene og ute i naturen. Vi har mange turister og ferierende her, sier Storberget.

Det er ikke satt krisestab hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, men det er en løpende vurdering, opplyser beredskapsvakta til NTB.

Situasjonen er ekstrem

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tett kontakt med kommunene i Viken, Innlandet og Trøndelag som akkurat nå ser ut til å bli mest berørt, ifølge NRK.

– Ekstremværet Hans vil treffe et større område på Østlandet, nord fra Oslo og sør i Trøndelag. Hans vil også strekke seg vest i fjellene i Vestlandet, sier Borander til VG.

– Det oppfordres på det sterkeste fra å oppholde seg i de berørte områdene, sier Borander til Dagbladet.

Hun opplyser at det fremdeles er usikkert hvilke områder som vil bli mest berørte av regnet, og at farevarselet derfor gjelder for et stort område.

Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem. Røde farevarsler brukes bare når det er ventet at været kan få ekstreme konsekvenser.

Stor fare for flom og jordskred

Sammen med farevarselet har NVE også sendt ut et rødt farevarsel for flom og jordskred i et større område.

– Dette er en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, kommer det fram i det røde farevarselet.

– Man må også vurdere å gjøre tiltak om en bor i et område som er ekstra utsatt for jordskred og flom. Følg også med på rådene fra beredskapsaktørene i din egen kommune, sier Borander.

Videre opplyser hun at Meteorologisk institutt gjennom helgen har fått nye værprognoser som viser at det kan bli ekstreme mengder over et ganske stort område. Det har vært en helg med blandede følelser, sier Borander.

– Vi får testet alt vi kan, og det er på en måte det vi jobber for hele året døgnet rundt. Så det er på en måte faglig spennende, men det er en utfordrende situasjon med tanke på å varsle befolkningen slik at de er forberedt, sier hun.

Farevarslene gjelder fra mandag ettermiddag til onsdag ettermiddag, skriver Varsom.no.

Er mulig å minimere skader

Forsikringsselskapene Fremtind, Gjensidige og If oppfordrer alle sine kunder til å ta forholdsregler for å unngå store skader når det er varslet ekstreme regnmengder mandag.

– Har du vært rammet av flom og tilbakeslag i rør grunnet store vannmengder tidligere, bør du være ekstra på vakt nå. Det er ennå tid til å gjøre skadeforebyggende grep, sier Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

– Søndag er en god dag for å forberede seg på de store vannmengdene som er meldt. Sørg for at avløp, kummer og rister på egen tomt og ute i veien for deg er åpne. Da får vannet fritt leide, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Videre kommer forsikringsselskapet med flere råd om hvordan en kan forberede seg på styrtregn:

* Sjekk at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.

* Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander.

* Flytt gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje og i garasjen opp fra gulvet eller et tørt/trygt sted.

* Flytt bil, bobil og/eller campingvogn til et sted vannet ikke kan nå.

* Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.