Ikea-reklame vekker kraftige reaksjoner: – Ubehagelig

Dag Robert Jerijervi - Kampanje.com

– Vår intensjon er ikke å støte eller fornærme noen, sier markedssjef i Ikea.

Denne artikkelen ble først publisert på kampanje.com.

En reklamefilm på Ikeas Facebook-side vekker kraftige reaksjoner. Det skriver VG, som også har publisert filmen.

I filmen ser vi en stue som er tatt rett ut av en Ikea-katalog, komplett med navn og pris på produktene fra Ikea, før vi lander på en kvinne som ligger henslengt i en sofa og kaster opp flere ganger i en bøtte.

«Livet er ikke en Ikea-katalog» fastslår møbelgiganten og følger opp med et budskap om at de har avtagbare sofatrekk som kan vaskes.

Flere har tatt til kommentarfeltet under videoen for å fremme sin avsky. VG har snakket med Andrea Elise Hemmingsen Gangså, som er én av dem.



– Jeg syns den er ubehagelig, spesielt for oss som sliter med det som heter emetofobi (fobi for å kaste opp, red. anm.). Da skal det ikke mye til for å trigge panikkanfall, sier hun.



Markedssjef for Ikea Norge, Celin Kjenslie, skriver i en mail til VG at de har forståelse for reaksjonene.

– Vår intensjon er ikke å støte eller fornærme noen. Vi jobber kontinuerlig med å lage reklamefilmer som er inkluderende og respekterer alle.



Les også: Norsk Ikea-reklame på The Late Show: - Ikke hverdagskost