Stor økning i erstatningssaker etter skred

NTB

De siste 20 årene har det vært en kraftig økning i antallet erstatningssaker etter skred, viser nye tall fra Finans Norge.

– Vi ser en særlig endring rundt år 2000, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge til NRK.

Hun forteller at mens det på 80-tallet aldri var over 80 innrapporterte skader årlig, ble det på 2000-tallet meldt inn over 1700 skader årlig. Etter 2010 har det i gjennomsnitt vært 14 ganger flere årlig skred enn på 80-tallet.

– Hvis vi ser på de siste 20 årene mot de foregående 20 årene, så er økningen stor. Det er en stor økningen i antallet meldte skader på bygninger og hus, sier Neverdal.

Hun legger til at man selvsagt vil se svingninger fra år til år når det gjelder naturskader, men at tendensen nå er klar.

Ifølge Neverdal er erstatningsskadene for skred de dyreste naturskadene de har. I gjennomsnitt utbetales det 200.000 kroner.