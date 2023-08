Oransje farevarsel for flom i Innlandet og Sør-Trøndelag og fare for jordskred flere steder i landet

NTB

Det er sendt ut oransje farevarsel for flom for deler av Innlandet og Sør-Trøndelag mandag. Det er også sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskredfare for deler av Innlandet, Viken, Trøndelag, samt Møre og Romsdal mandag.