Lavtrykk på vei mot Sør-Norge – vurderer å sende ut farevarsel

Meteorologene vurderer å sende ut et farevarsel for både vind og regn på Østlandet og Sørlandet. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Et lavtrykk er på vei mot Sør-Norge. Været som er meldt, er såpass dårlig at meteorologene vurderer å sende ut farevarsel for både vind og regn.