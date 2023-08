Kvinne falt ut av bobil i fart

NTB

En kvinne som falt av en bobil i fart i Mosjøen sentrum, er sendt til sykehus for behandling. Sjåføren merket ikke noe før politiet ringte.

Politiet fikk fredag kveld klokken 22.46 melding fra et vitne som hadde observert at kvinnen falt ut av bilen i en rundkjøring like ved politistasjonen i Mosjøen.

– Det hører til sjeldenhetene at vi får slike meldinger, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NTB.

Både ambulanse og politi kom raskt til stedet og reagerte da de ikke kunne se noen bobil der.

– Kvinnen ble kjørt til sykehuset for behandling av skadene hun pådro seg i fallet, men vi har ikke oversikt over skadeomfanget, sier Nilsson.

Fikk ikke kontakt

På bakgrunn av opplysninger fra kvinnen fant politiet fort fram til sjåføren og ringte ham opp. Han hadde da kjørt videre flere mil og var nesten kommet helt hjem et annet sted i Nordland.

– Han hadde ikke oppdaget at hun hadde falt av. Han hadde prøvd å komme i kontakt med henne, men da hun ikke svarte, trodde han det var fordi hun hørte på musikk i hodetelefonene, forklarer Nilsson.

Mistet balansen

Kvinnen har forklart at hun gikk bakover i bobilen for å rense bær, tok overhaling og mistet balansen og kom bort i dørlåsen slik at døren åpnet seg og hun falt ut av bilen.

– Vi har rutinemessig tatt alkotest av sjåføren, som viste at han ikke har var ruspåvirket. Det er en relasjon mellom dem, men vi har ikke avklart hvilken, sier operasjonslederen.

– Moralen må være at man alltid må ha på seg sikkerhetsbeltet når man sitter i en bil, avslutter Nilsson.

Politiet oppretter sak på hendelsen.