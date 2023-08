Minst to kastet ut av hestevogn i ulykke i Sunnhordland

NTB

Minst to personer ble fredag kveld kastet ut av en hestevogn i fart i Tysnes kommune i Sunnhordland. De involverte er er bevisste og oppegående.

– Hva som har skjedd er noe uklart, men det har skjedd noe under kjøringen som har ført til at de har blitt kastet ut av vognen, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB klokken 20.45.

Da var politiet fortsatt ikke kommet til stedet.

– Nå får vi finne ut hva som har skjedd, sier Halleraker.

Operasjonslederen sier de har fått melding om at det er to personer som har blitt kastet ut av vognen, men at det kan være snakk om flere.

– De involverte er bevisste og oppegående. Lege, ambulanse og luftambulanse er på stedet, skriver politiet i Vest på X/Twitter.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 19.58.