Verft i Kirkenes får lov til å gjøre ferdig russisk skip

NTB

Verftet Kimek i Sør-Varanger får lov til å gjøre ferdig reparasjonen av et russisk skip. Det betyr at de ikke må si opp flere ansatte nå.

– Utenriksdepartementet har i dag sendt et brev til Kimek om saken, hvor det gis dispensasjon for å gjennomføre arbeid på et skip. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke gi mer informasjon om saken, sier Henrik Hoel, talsperson i UD til NTB.

Det var Sør-Varanger Avis som først omtalte at verftet får dispensasjon fra sanksjonene mot Russland. Avgjørelsen er tatt av embetsverket i departementet, opplyser Hoel til NTB.

Direktør Greger Mannsverk ved Kimek synes de tre månedene det tok å få godkjenningen fra UD var for lang tid.

– Båten skulle ha vært ute for to og en halv måned siden. Båten har blitt holdt som gissel, sier han til Sør-Varanger Avis.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Sør-Varanger, Guro Brandshaug, skriver på Facebook at hun er lettet og glad over avgjørelsen.

– Det er en god nyhet for hele Sør-Varanger, skriver hun.