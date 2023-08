Salget av bæreposer stuper

NTB

Salget av plastposer stuper, mens flerbruks handlenett går rett til værs.

– Denne uken har Coop sett en kraftig økning i salget av handlenett og avfallsposer på rull, mens salget av plastposer stuper, heter det i en pressemelding fra Coop.

Kiwi melder om en nedgang i salget av plast bæreposer på 30 prosent, mens nedgangen hos Coop er 20 prosent.

– Vi opplevde også en vekst i salg av handlenett på 782 prosent, samt en dobling av papirposer, sier kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, til Nettavisen.

For tre dager siden økte prisen på plastbæreposer fra 3 til 4 kroner og 25 øre. Effekten kom altså momentant.

Så langt denne uken, sammenlignet med samme uke i 2022, har Coop opplevd en økning i salget av handlenett på hele 320 prosent. Salget av avfallsposer på rull har økt med 80 prosent.

– Dette er et tydelig tegn på at prisendringen på plastposer har gitt effekt allerede. Det er gledelig å se at kundene har omstilt seg raskt, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Kjønnås Thorsen i Coop Norge.