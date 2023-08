TU: Equinor får 130 millioner i forelegg etter brannen på Melkøya i 2020

Det var mandag 28. september 2020 at det brøt ut en større brann i Equinors LNG-anlegg på Melkøya i Hammerfest. Foto: Bjarne Halvorsen / NTB

NTB

Politiet har gitt Equinor et forelegg på 130 millioner kroner etter brannen på LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest i september 2020.

– Etter ordre fra statsadvokaten har vi fremmet et forelegg til Equinor på 130 millioner, opplyser påtaleansvarlig Lisa Moon Sneve i Finnmark politidistrikt til TU.

Det var mandag 28. september 2020 at det brøt ut en større brann i Equinors LNG-anlegg på Melkøya i Hammerfest. Brannen førte til at anlegget ble stengt og ikke åpnet igjen før i mai 2022. I denne perioden var også gassproduksjon på Snøhvit-feltet stanset.

– Når det gjelder størrelsen på forelegget, er det ikke så mange tidligere saker å sammenligne med, men vi har sett på bøtenivå i tidligere saker og oppjustert for kroneverdien. Også andre straffeutmålingshensyn er tatt hensyn til. Det går på den økonomiske situasjonen i foretaket, lovbruddet i seg selv og tidligere praksis, sier Sneve i en pressemelding.

Flere avvik

Kort tid etter ulykken fortalte Equinor at Petroleumstilsynet fant flere avvik og mangelfull oppfølging av tiltak på Equinors petroleumsanlegg på Melkøya kun uker før den alvorlige brannen 28. september.

Equinor opplyste da at Petroleumstilsynet i uken før hendelsen gjennomførte et elektro- og storulykketilsyn på anlegget. Her observerte man flere tiltak og avvik som ikke hadde blitt tilfredsstillende fulgt opp av Equinor siden samme type tilsyn ble gjennomført i 2017.

Fire dager før brannen

Denne informasjonen fikk Equinor 24. september, fire dager før brannen som blir beskrevet som «den mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie» av Petroleumstilsynet.

I granskingsrapporten skrev Petroleumstilsynet at filtrene hvor brannen startet, ikke hadde vært byttet siden 2015 og var fulle av insekter.

Etter en oljelekkasje i 2019 ble det anbefalt å bytte filter, men det skjedde ikke.

Petroleumstilsynet pekte også på underbemanning og stort gjennomtrekk av ansatte ved anlegget.

Manglet systematisk tilnærming

Ifølge Petroleumstilsynet manglet Equinor en systematisk tilnærming til bruk og utførelse av avviksbehandling.

«Dette omfatter både avvik avdekket av Ptil tidligere og forhold Equinor selv har identifisert», skrev tilsynet.

«Vi registrerte blant annet at flere forhold som tidligere var påpekt av Ptil, og som Equinor har meldt tilbake at skulle utbedres, ikke var korrigert eller fulgt opp i henhold til svaret», skrev Petroleumstilsynet videre.