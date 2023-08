Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja legges ned

NTB

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja legger formelt ned sin virksomhet lørdag. Årsaken er at de mener kampen er vunnet.

Avviklingen av folkeaksjonen ble varslet i fjor sommer, men en nedleggelse vil finne sted lørdag 5. august, altså i morgen. Bakgrunnen er at folkeaksjonen, som ble stiftet i 2009, mener kampen om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er vunnet.

Leder Bente Lorentzen i Folkeaksjonen mener seieren er historisk og vil ha betydning for de som arbeider for endring i nasjonal og internasjonal klimapolitikk, skriver NRK.

– Folkeaksjonen har klart det ingen trodde var mulig. At oljenasjonen Norge lar olje og gass ligge under havbunnen til fordel for fiske, klima og natur er et enormt viktig signal til resten av verden som allerede kjemper med konsekvensene av klimaendringene og for bevaring av fiskeri og natur, sier hun.