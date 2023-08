NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 4. august.

Politiet: Falsk alarm om skudd under slåsskamp i Kristiansand

Politiets etterforskning viser at det ikke ble avfyrt noen skudd etter en slåsskamp i Kristiansand torsdag kveld.

To personer ble innbrakt etter hendelsen, men natt til fredag opplyser politiet at de to er løslatt og har fått status som fornærmede i saken. Politiet leter etter tre personer som befant seg i en bil som dro fra stedet.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte, men saken etterforskes videre.

Professor tror på økt russisk aktivitet mot Norge

At Russland har satt Norge på sin liste over uvennlige land kan medføre både økt spionasje og økt hacking mot Norge.

Professor i kritiske freds- og konfliktstudier ved Universitetet i Tromsø, Gunhild Hoogensen Gjørv, mener erklæringen er en opptrapping av Russlands press mot Norge, skriver Dagsavisen.

– Dette er en måte å si fra om at Norge har blitt en større del av Russlands trusselbilde, og det kan medføre ytterligere økt aktivitet mot Norge i form av hacking, innhenting av informasjon og sabotasje, sier Gjørv.

Savnet mann funnet omkommet

En dement mann som har vært savnet siden torsdag ettermiddag, er funnet død i terrenget i Sem i Tønsberg kommune.

Sørøst politidistrikt skriver på X/Twitter klokken 2.38 natt til fredag at mannen ble funnet omkommet i terrenget av politiets hundepatrulje. Pårørende er varslet og kommunens kriseteam vil følge opp.

Nigers president ber USA og verden om hjelp

Nigers avsatte president Mohamed Bazoum ber i en uttalelse verdenssamfunnet om å bidra til den valgte regjeringens tilbakekomst.

Washington Post publiserte sent torsdag norsk tid en kronikk signert Bazoum. Her ber han spesifikt om amerikanske myndigheters og resten av verdens hjelp til å gjenopprette den konstitusjonelle ordenen i landet.

– Hele den sentrale Sahel-regionen kan falle under russisk innflytelse ved hjelp av Wagnergruppen, sier Mohamed Bazoum, med henvisning til leiesoldatenes brutale framferd i Ukraina.

Ukraina: – Vi har startet sikkerhetssamtaler med USA

Torsdag innledet Ukraina og USA samtaler med mål om å gi sikkerhetsgarantier opp mot et potensielt Nato-medlemskap, ifølge Zelenskyjs stabssjef. Samtalene er en oppfølging fra Nato-toppmøtet i juli, der Ukraina ble lovet langvarige våpenforsendelser av G7-landene som en del av flere sikkerhetsgarantier.

Myndighetene i Kyiv ser disse drøftingene med USA som et steg på veien mot medlemskap i Nato. G7-landene understreket imidlertid at dette er uaktuelt inntil krigen med Russland er avsluttet.

Volodomyr Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak skriver på plattformen Telegram at avtalen på G7-toppmøtet er en basis for videre bilaterale avtaler.

Eksplosjoner og skyting hørt ved russisk havn

Tidlig fredag meldte flere russere i sosiale medier om eksplosjoner og skytelyder i nærheten av havnebyen Novorossijsk ved Svartehavet.

Nødetatene i byen har bekreftet at det er hørt eksplosjoner, melder det statlige nyhetsbyrået RIA. Videoer postet i sosiale medier viser bevegelser av skip og lyder av skyting ute fra sjøen.

Utviste demokrater i Tennessee ble valgt på ny

De to unge demokratene som ble kastet ut av kongressen i Tennessee etter en våpendemonstrasjon i vår, har fått fornyet sine mandater. Representantene Justin Jones og Justin Pearson ble torsdag gjenvalgt ved et suppleringsvalg i sine hjemdistrikter Nashville og Memphis.

De to ble i april utvist av republikanerne, som har overveldende flertall i forsamlingen. I forkant hadde de demonstrert for strengere våpenlover under en debatt i kammeret, i strid med gjeldende regler.

De to ble midlertidig gjeninnsatt etter kort tid, men da midlertidig. Torsdag vant de begge med god margin suppleringsvalgene til den lovgivende forsamlingen.