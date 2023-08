Kontrollert nedbrenning av ubebodd bolighus i Stavanger sentrum

NTB

Brannmannskapene vil foreta en kontrollert nedbrenning av boligbygg i Stavanger som sto i brann torsdag kveld. Ingen personer er meldt skadd.

– Det går mot en kontrollert nedbrenning, sier vaktleder Nils Simmerøy ved Rogaland brann og redning til Stavanger Aftenblad.

Han sier hovedgrunnen til at huset må brenne ned, er at brannen hadde kommet såpass langt da brannvesenet ankom stedet.

– Huset var ubebodd, så det har tatt litt tid før noen oppdaget brannen. Da er det mye vanskeligere å få slukket den, sier Simmerøy.

Politiet mottok melding om brannen i Stavanger sentrum klokken 20.15. Det var mye røyk i området og politiet ba om at folk som ser røyk lukker dører og vinduer.

– Boligen som brant var under oppussing, opplyser Sørvest politidistrikt på X/Twitter.

Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men ved 21-tiden opplyser politiet at brannmannskapene ser ut til å klare å begrense brannen slik at den ikke sprer seg til nabobyggene.

Det var ingen personer i bygget da det begynte å brenne.