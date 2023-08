Over 40 dager i ventetid for lappen

Sommeren er høysesong for oppkjøring i alle klasser, og for MC er det oppkjøringstimer kun i sommerhalvåret, forteller seniorrådgiver Christina Eriksen i Statens vegvesen til NTB. Foto: Tore Meek / NTB

NTB

Sommeren er høysesong for oppkjøring, og flere steder må man vente i kø i flere uker, ifølge Statens vegvesen. 21 prosent strøk på oppkjøring i juni.

– Situasjonen på nasjonal basis er at man nå i gjennomsnitt må vente 41 dager på neste ledige oppkjøring i klasse B, sier seniorrådgiver Christina Eriksen i Statens vegvesen til NTB.

Sommeren er høysesong for oppkjøring i alle klasser, og for motorsykler er det oppkjøringstimer kun i sommerhalvåret, forteller Eriksen.

– Dette vil, i kombinasjon med ferieavvikling blant våre sensorer, normalt føre til noe lengre ventetid om sommeren enn resten av året, fortsetter hun.

Høysesong

Til Laagendalsposten opplyser Leif Rune Blokkhus, kontorleder for trafikkstasjonene i gamle Buskerud, at de ikke har noen ledige oppkjøringer de neste ti ukene for vanlig personbilprøve.

Han trekker fram de samme årsakene til ventetiden som Eriksen, i tillegg til sykdom blant sensorene.

– Vi opplever det samme hvert år, det eksploderer vanligvis om sommeren, sier Blokkhus til avisen.

Fra oktober regner kontorlederen med at ventelistene vil gå ned.

Eriksen opplyser at i de store byene er køene omtrent på nivå med ellers i året, når ventelistene er kortere.

21 prosent stryk

21 prosent strøk på oppkjøring i juni. De som stryker, bidrar til å skape lengre ventetid, både for seg selv og for andre som skal ta førerkort, sier Eriksen.

– Vi ser at det er litt for mange som meldes opp før de egentlig er klare, sier hun.

Hun presiserer at det er viktig at trafikkskolene og elevene har god dialog om nivået elevene skal ha når de møter til oppkjøring, og sier at det er sløsing med elevenes og sensorenes tid når elevene stryker.

– Vi anbefaler dem som venter på oppkjøring, å bruke tiden godt og øvelseskjøre så mye de kan, fortsetter seniorrådgiveren.

Anbefaler å følge med

De som ønsker å kjøre opp nå, anbefaler seniorrådgiveren å følge med på når det legges ut nye kjøreprøver. Hun sier at det ikke er noen faste tidspunkter prøvene publiseres på.

– Det kan komme avbestillinger, eller omdisponeringer av timer for å få unna flere prøver. Når det legges ut nye prøver, går bestillingene raskt unna, sier hun.

Som tiltak for å møte etterspørselen der det er behov for det, er det blitt ansatt flere sensorer, og sensorene arbeider med utgangspunkt i flere trafikkstasjoner, forteller Eriksen.