Svak krone og voksende marked i Kina førte til økning i sjømateksporten

NTB

I juli eksporterte Norge sjømat for 12,4 milliarder kroner. Det er en økning på 8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Norges sjømatråd.

– Verdiøkningen skyldes også denne måneden i stor grad en svak norsk krone, selv om den styrket seg noe i juli, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Kina hadde størst verdivekst på laks denne måneden, med en økning i eksportverdi på 230 millioner kroner – eller 90 prosent – sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Kina endte på 3253 tonn, noe som er 59 prosent høyere enn juli i fjor.

– Det har aldri vært en så sterk julimåned for eksport av laks til Kina. Vi skal ha i mente at juli i 2022 var preget av covid-19 og nedstenginger, og at juli tradisjonelt er høysesong for etterspørsel av laks i markedet, sier Sjømatrådets utsending i Kina, Andreas Thorud, i pressemeldingen.

Selv om prisen på laks har skutt i været, har prisen på flere andre sjømatprodukter stagnert eller falt.

Eksportprisene på sild, makrell, saltfisk, fryst torsk og reker falt alle sammenlignet med juli i fjor. Spesielt prisen på reker og fryst torsk falt kraftig.

De største markedene for norsk sjømateksport i juli var Polen, Danmark og USA.