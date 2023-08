Studentene håper på en ny minister som lytter til dem

Oline Sæther var leder for studentparlamentet ved Universitetet i Oslo da Ola Borten Moe (Sp) ble erklært uønsket på campus i november i fjor. Nå er hun nyvalgt leder for Norsk studentorganisasjon og håper på en mer lyttende statsråd for studentene. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Les mer

Lukk