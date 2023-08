NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 3. august.

Jakter to personer etter alvorlig knivangrep

En ung mann ble onsdag kveld stukket med kniv på Skøyenåsen i Oslo, melder politiet, som betegner fornærmede som alvorlig skadd. Politiet melder at de er på stedet med flere patruljer og politihelikopter. De jakter natt til torsdag på to gjerningspersoner.

– Fornærmede er en mann i slutten av 20-årene. Skadene er alvorlige. Han var ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Hendelsen skjedde på Skøyenåsen, et boligområde i bydel Østensjø. Politiet antar åstedet var ute på gata. Naboer i området har gitt beskrivelser av to personer som er sett løpende fra stedet.

Brann i firemannsbolig i Kongsberg

Tidlig torsdag jobber nødetatene med brannslukking og evakuering av beboere fra en firemannsbolig i Kongsberg.

Sørøst politidistrikt meldte om saken på X/Twitter klokka 5.15. Brannen startet i en bolig i Ryes gate.

Ikke funn av farlig stoff på godsvogn

Det var natt til torsdag mistanke om lekkasje av giftig stoff fra en togvogn hos CargoNet i Oslo. Hendelsen ble meldt litt før klokka 2.30. To arbeidere på terminalen Alnabru kjente seg syke og hadde kjent en ukjent lukt.

Ved 5-tida meldte politiet at det ikke ble funnet noen lekkasje fra den aktuelle vogna som inneholdt giftig stoff. Brannvesenet hadde da gjort søk på området. De to arbeiderne fikk behandling på legevakt.

Enebolig i brann Moss

Sent onsdag tok en enebolig fyr i Moss. Alle beboerne ble raskt gjort rede for. På Twitter/X skriver Politiet i Øst at ingen er meldt skadd.

– Det er full fyr i andre etasje på en enebolig, forteller vaktleder Lars Erik Robertsen hos Øst 110-sentralen til Moss Avis.

Første alarm kom til nødetatene klokka 23.20. Det var i starten fare for spredning til nærliggende bygg, men etter en halvtimes tid meldte politiet at denne faren var over.

USA kaller folk hjem fra Niger – Blinken lover støtte

USA kaller hjem deler av bemanningen på sin ambassade i Niger. De advarer amerikanere mot å reise til landet etter statskuppet.

– Terrorister kan angripe med liten eller ingen advarsel. De kan rette seg mot utenlandske og lokale myndigheters anlegg, samt områder som besøkes av vestlige, skriver amerikansk UD om evakueringen.

Utenriksminister Antony Blinken forsikret onsdag den avsatte president Bazoum om at USA støtter den demokratisk valgte regjeringens kamp mot kuppmakerne. De to snakket sammen på telefon.

To døde og 166.000 hjem uten strøm i uvær i Japan

To personer er meldt døde i prefekturet Okinawa som følge av tyfonen, og 41 personer er skadd i de to prefekturene, ifølge redningsmyndighetene.

I Okinawa og Kagoshima var over 166.000 hjem uten strøm torsdag morgen, ifølge det lokale nettselskapet. Det utgjør en firedel av bebyggelsen i området.

Tyfonen gir kraftig regn og vind, og dens langsomme ferd øker skadepotensialet. Uværet i Østkinahavet er på vei nordvestover med vindkast på over 60 sekundmeter ifølge meteorologisk institutt i Japan.

Amnesty: Omfattende krigsforbrytelser i Sudan

Voldtekter mot unge jenter, vilkårlige drap på sivile og målrette angrep mot sykehus er blant krigsforbrytelsene Amnesty har dokumentert i Sudan.

Historien til den 55 år gamle læreren Kodi Abbas illustrerer grusomhetene som finner sted i det nordafrikanske landet:

– Kona mi og barna mine løp hjemmefra da kamper brøt ut i nabolaget mellom Rapid Support Forces og hæren. Mine to yngste gutter, seks år gamle Hassan og åtte år gamle Ibrahim, og min brors sønn Koko på sju, var små og løp ikke fort nok. De ble drept, alle tre, sier Abbas til Amnesty.

Drapene på guttene, som skjedde på ettermiddagen 20. april, er dessverre ikke de eneste krigsforbrytelsene som Amnesty har dokumentert i konflikten mellom Sudans regjeringshær og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF).

«Både regjeringshæren og RSF har fullstendig ignorert de grunnleggende, internasjonale prinsippene i humanitær folkerett», skriver organisasjonen i rapporten.