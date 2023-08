Situasjonen avklart etter nødrop fra Høllefjorden

NTB

En hytteeier trengte bistand for å komme seg til land i Høllefjorden utenfor Kristiansand sent onsdag.

Luftambulanse, politibåt og brannbåt dro til området ved Stolen rundt midnatt, da det ble hørt nødrop og sett blink fra fjorden.

Etter en time kunne politiet opplyse at politibåten hadde kommet i kontakt med en person på en hytte som bekreftet at det var han som hadde ropt om hjelp, melder Fædrelandsvennen. Han hadde gått tom for bensin og trengte bistand.