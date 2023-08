Politiet: Ruset fører tatt i 161 km/t

NTB

UP hadde onsdag kveld en fartskontroll på E6 ved Kalnes, nord for Sarpsborg i Østfold, der den verste råkjøreren ble mål til 161 kilometer i timen i 100-sonen.

Til sammen bøtela UP 8 bilførere for fartsovertredelser, og anmeldte to personer som fikk førerkortet sitt beslaglagt.

Bilføreren som ble målt til 161 kilometer i timen må også svare for flere andre forhold.

– Han fremsto som ruset og er uten gyldig førerkort. Det ble funnet noe narkotika på ham, og han oppga falsk personalia, sier operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til NTB.

Mannen er i 20-årene og hjemmehørende i Moss.