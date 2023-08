Eldre gutter skal ha vært nærgående overfor jenter på Norway Cup

Et jentelag har fortalt om ubehagelig oppførsel fra et guttelag på Norway Cup. Lagene på bildet har ingenting med hendelsen å gjøre. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

NTB

Et jentelag har fortalt at de ble utsatt for ubehagelig og nærgående oppførsel fra eldre gutter.