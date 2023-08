Ulykke i Lesja – traktor trillet bakover

NTB

En mann er kjørt til sykehus etter å ha kommet under en traktor i Lesja kommune i Innlandet. Skadegraden er ukjent.

Det opplyser Innlandet politidistrikt på X /Twitter.

– Politiet og helsevesenet har vært på stedet. Personen som hadde kommet under traktoren, blir ivaretatt og kjøres til sykehus. Skadegraden er ukjent, skriver de videre.

Senere opplyser politiet til Gudbrandsdølen Dagningen at det er en mann som er skadd, og at han ikke var under traktoren.

– Både politi og helsevesenet har vært på stedet. Mannen lå ikke fastklemt, sier Øyvind Bakken, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, til avisen.

Ulykken skjedde på mannens eiendom.

– Det var en mindre traktor som hadde startproblemer. Da mannen sto ved traktoren trillet den bakover. Traktoren traff mannen, men uhellet framstår ikke veldig alvorlig, sier Bjaanes.