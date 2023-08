Siv Jensen: – Urovekkende med flere drukninger

NTB

Flyte-leder Siv Jensen mener økningen i drukningsulykker er urovekkende. Så langt i år har 53 personer dødd i drukningsulykker, det er seks flere enn i samme periode i fjor.

– Det er urovekkende at vi nå ser en utvikling i antall drukninger. Altså at antallet går opp, sier daglig leder Siv Jensen i Flyte til NTB.

Flyte er paraplyorganisasjonen som jobber med å samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. Jensen viser til at drukningstallene har vært stabilt høye over en lengre periode – men nå ser ut til å stige.

14 mennesker druknet i juli. Så langt i år har 53 personer dødd i drukningsulykker, noe som er seks flere enn på samme tid i fjor. De siste fem årene har 439 personer mistet livet i drukningsulykker.

Ifølge Redningsselskapet var antallet 88 personer i fjor, mens det i 2021 var 75 personer. I 2020 var det 88 personer, i 2019 var det 86 personer, og i 2018 var det 102 personer som omkom i drukningsulykker.

I løpet av de siste dagene omkom blant annet en far i Lyngdal da han hoppet ut i vannet for å redde sønnen sin. Sønnen ble bekreftet omkommet onsdag. I Norheimsund ble en mindreårig gutt fløyet til sykehus etter en badeulykke. Tilstanden til barnet er kritisk.

– Kommer ikke til å velte et statsbudsjett

– Når drukningstallene går opp, så lover ikke det veldig bra. Det er derfor vi har etterlyst handling fra myndighetene, opplyser Jensen.

– Vi vet at tiltak virker. Altså, for over 20 år siden iverksatte norske politikere nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken. Vi ser at antallet som ble hardt skadd eller drept i trafikken, har gått ned. Men man gjør ingenting tilsvarende i forbindelse med drukningsulykker, legger hun til.

Jensen ønsker nå å se at det blir iverksatt er en egen nullvisjon for drukningsulykker. Det er noe regjeringen har sagt de vil vurdere, ifølge Flyte-lederen.

– Det er ikke noe å vurdere. Det er klart en nullvisjon hjelper for vann, og så må det følges opp med en helt konkret tiltaksplan. Med virkemidler som fungerer over tid. Det handler blant annet om en bedre og mer systematisk svømmeopplæring i skolen, sier hun.

– Som tidligere finansminister kan jeg si at noen skarve midler til drukningsforebygging ikke kommer til å velte et statsbudsjett, sier Jensen.

Stille drukning

Med august her og sommerferien som nærmer seg slutten, deler Jensen noen siste råd for å unngå badeulykker. Blant dem er å lese vannvettreglene , samt å lære dem og følge dem.

– Det kan redde liv. Vær også klar over at når drukning skjer, så skjer det som oftest ikke slik det gjør på film. Da blir det fremstilt som at det innebærer mye roping, skriking og veiving med armene, men en drukning skjer ofte veldig stille, sier hun og legger til:

– Det er fordi vedkommende som er i ferd med å drukne, bruker all energien sin på å forsøke å overleve, og da er de stille. Så man hører egentlig ikke at en drukning er i ferd med å skje. Det er noe som er viktig at folk tenker på. Men det aller viktigste er at man ringer nødetatene dersom man ser en hendelse som kan være kritisk, sier Jensen.