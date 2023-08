Byrådslederen ut mot Norway Cup-vold: – Uakseptabelt

NTB

Raymond Johansen (Ap) kaller masseslagsmålet på Norway Cup uakseptabelt og sier politiet skal slå hardt ned på slikt.

Det ble brukt hammer og slagjern da 40–50 ungdommer barket sammen på Ekebergsletta tirsdag. To ble skadd.

– Vi har nulltoleranse for denne typen oppførsel i Oslo. Slik vold er uakseptabel og skal slås hardt ned på av politiet, skriver byrådsleder Johansen på Facebook.

– Særlig ille synes jeg det er at slikt skjer tett på Norway Cup, hvor barn og unge skal føle på idrettsglede, mestring og trygghet. Glad for at politiet agerte raskt i dag, skriver han.

Politiet har uttalt at de involverte er svært unge, mellom 12 og 15 år.