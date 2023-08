NTB

Dette er blant de ventede hendelsene onsdag 2. august.

Ankesak for fengslet russisk journalist

Russisk høyesterett skal behandle ankesaken til den russiske journalisten Ivan Safronov. Han ble i september i fjor dømt til 22 år i straffeleir for høyforræderi. Safronov er en av Russlands mest respekterte journalister med forsvaret som spesialfelt. Under den første rettssaken avslo 32-åringen et tilbud om å kun sone tolv år i fengsel i bytte mot å erkjenne straffskyld.

I juli 2020 ble han pågrepet av sikkerhetstjenestene, anklaget for å ha samlet konfidensiell informasjon om det russiske forsvaret og sikkerhetsapparatet og delt det med etterretningstjenesten i et Nato-land. Safronov nekter straffskyld og har omtalt rettssaken en farse.

Finansministeren besøker grensestasjonen på Storskog

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) besøker grensestasjonen på Storskog for å snakke med tollerne om deres arbeidshverdag og grensesamarbeidet med Russland.

Verdens overforbruksdag

Dagen markerer at vi siden årsskiftet har brukt opp så mye ressurser som planeten klarer å genererer i løpet av et helt år. Overforbruksdagen har beveget seg fra å havne i slutten av desember i 1971 til å lande i slutten av juli og starten av august de siste femten årene.

Vi opprettholder underskuddet på naturressurser ved å slippe ut karbondioksid i atmosfæren, samt annet avfall på jorden, raskere enn jorden klarer å bearbeide det. Overforbruksdagen arrangeres og beregnes av Global Footprint Network, en internasjonal forskningsorganisasjon som forsøker å hjelpe verdens maktpersoner med å holde jordens forbruk bærekraftig.

Erna Solbergs første valgkampturné

Erna Solberg legger ut på valgkampens første turné med den nye Høyrebussen. Reisen går til fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder. Solberg skal besøke kommunene Drammen, Kongsberg, Notodden, Skien, Porsgrunn, Horten, Færder, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Gjerstad, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand og Kristiansand.

Avreise fra Høyres hus i Stortingsgaten 20 i Oslo klokka 09.00.

Tredje runde i gruppespillet i fotball-VM

Onsdag blir fire nye land klare for 8.-delsfinale under 3. runde i gruppespillet i fotball-VM, som avholdes i Australia og New Zealand. Landene i gruppe F og G får sine delfinalister.

I gruppe F spiller Panama mot Frankrike, og Jamaica møter Brasil. I gruppe G møtes Sør-Afrika og Italia, og Argentina skal spille mot gruppelederen Sverige.

Det norske landslaget skal også ha trening på Seddon Fields i Auckland klokka 02.00 norsk tid. Det blir også et påfølgende mediemøtet etter trening klokka 03.00.