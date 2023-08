Utvalg: Kirken bør si nei til krav om mannlig prest i begravelse

NTB

Pårørende som av teologiske grunner vil ha en mannlig prest i begravelser, bør få et nei fra kirken, mener et likestillingsutvalg.

Likestillingsutvalget i Nord-Hålogaland bispedømme tar opp debatten om praksisen som er i bispedømmet, skriver Vårt Land.

– Jeg skulle ønske at det fantes enkle løsninger som gjorde at vi kunne si at «vi kutter denne praksisen nå», men da er det noen som ikke lengre kan finne sitt hjem i vår kirke, sier Anne B. Skoglund, stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme.

Vårt Land skriver at det av og til oppstår situasjoner i Nord-Norge hvor kvinnelige prester kan bli diskriminert. En ting er kravet om mannlig prest i begravelse, men det er også steder menigheten leier gudshus med klausul om at kvinner ikke kan ha gudstjenester der.

Likestillingsutvalget har jobbet med saken siden januar i fjor. De omtaler praksisene som formell diskriminering og sier at de forekommer i forholdsvis stor grad. De mener arbeidsgiver bør undersøke om praksisene er lovlige.