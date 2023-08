Siktet for overgrep mot barn anker fengslingskjennelsen

NTB

Én av de fem som er siktet for seksuelt overgrep mot et barn under 14 år i Molde, anker kjennelsen om varetektsfengsling.

Forsvareren til mannen bekrefter dette overfor NRK.

Fredag ble det kjent at politiet i Molde har siktet fem unge personer for seksuell omgang med et barn under 14 år. Tre av de siktede er under den kriminelle lavalderen.

Av de to siktede som er over den kriminelle lavalderen, er én over og én under 18 år. Den siktede som er over 18 år gammel, ble fredag varetektsfengslet.

Politiet startet etterforskning etter å ha fått melding om seksuelt overgrep i Molde mandag 24. juli. Alle gjerningspersonene i saken er identifisert, har politiet opplyst. Det er én fornærmet i saken.