Fugleinfluensa påvist også i Vestland fylke

Det pågår et stort fugleinfluensautbrudd i Vadsø kommune i Finnmark. Dette bildet viser innsamling av døde fugler 21. juli. Hittil er det funnet over 13.000 døde fugler, de aller fleste av måkearten krykkje.Foto: Øyvind Zahl Arntzen / NTB

NTB

Mattilsynet har påvist fugleinfluensa på en måke som ble funnet i Sandane sentrum i Gloppen kommune i forrige uke.

Det var to måker som ble funnet døde. Mattilsynet venter ennå på svar på prøvene som ble tatt av den andre fuglen, skriver NRK.

Gloppen ligger i luftlinje 75 kilometer sør for Runde og de store bestandene av fugl der.

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist for første gang i Norge i 2020.

Per Jarle Myklebust, varaordfører i Gloppen kommune, sier til NRK at han håper at de raskt får kontroll på utbruddet.

– Dette er trasig. Vi håper at dette ikke er et stort utbrudd, og at vi nå snart får kontroll på det vi har oppdaget, sier han.

Siden begynnelsen av juli har norgeshistoriens største utbrudd av fugleinfluensa pågått i Vadsø. Der er det måkearten krykkje som er hardest rammet, og det er hittil funnet over 13.000 døde fugler.

– Vi følger situasjonen tett og vurderer fortløpende mulig tiltak. Vi har blant annet tatt kontakt med alle statsforvalterne, skriver Siri Løtvedt, fagdirektør i seksjon dyrehelse ved Mattilsynets hovedkontor, i en epost til NTB.

Mattilsynet oppfordrer kommunene til å være forberedt på at de må håndtere eventuelle påvisninger i sin kommune.

– Villfuglpopulasjonen varierer, og det er få som har så store bestander som f.eks. Finnmark. Derfor antar vi at eventuell utbredelse de fleste andre steder blir langt mindre, skriver Løtvedt.