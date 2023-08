Trollstigen stengt etter ras på veien

NTB

Det har gått et ras på Trollstigen. Flere motorsykler ble truffet, men ingen personer skal være alvorlig skadd.

Veitrafikksentralen sier at en geolog er på vei for å bistå entreprenør og at veien vil bli holdt stengt i flere timer.

Det var fire svenske MC-førere som var involvert. Det viser seg å ikke være personskader, men noe skade på motorsykler, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt på det sosiale mediet.

Veien blir ikke åpnet før en geolog har vurdert forholdene.

Trollstigen er Norges mest besøkte veistrekning og en av 18 Nasjonale turistveger.

Åndalsnes avis har vært i kontakt med MC-førerne fra Göteborg som var på vei opp Trollstigen da raset skjedde. De sier til avisen at de opplevde at veien rundt dem begynte å riste, og da de så steinene komme i en rasende fart, kastet de seg av syklene og prøve å gjemme seg bak dem.

– Steinene er, så vidt vi kan se, på mellom 30–50 centimeter. Vi har aldri opplevd noe nå nifst, forteller de. To av syklene er såpass skadd at de ikke er kjørbare.