Ny pris for plastposer fra i dag

NTB

På forhånd holdt de store dagligvarekjedene den nye prisen på plast bæreposer hemmelig, men tirsdag ble det klart at alle la seg på samme pris.

4 kroner og 25 øre er den nye prisen for plastposene som samtidig er reklameplakater for Kiwi, Meny, Rema 1000 og Coop. Det viser en ringerunde som NTB har tatt.

Prisen økte tirsdag 1. august fordi kontingenten som forretningene må betale per pose til Handelens Miljøfond dobles, fra en til to kroner.

– Prisen på plastpose hos oss er nå på kr 4,25. Det tilsvarer kontingenten og momsen. Dette er et grep for å redusere plastforbruket, sier Line Aarnes, kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000.

Fra mars 2019 og ut februar 2020 var prisen på handleposene hos Rema kr 1,60. Deretter økte prisen til to kroner og 1. januar 2022 til tre kroner.

I 2022 brukte nordmenn 722 millioner plastposer, ifølge miljøfondet. Det vil si at hver person bruker 132 plastposer hvert år. Dette er en stor nedgang på 100 millioner poser fra 2021 til 2022, men det er altså ikke nok.

«Selv om utviklingen går i riktig retning, har vi fortsatt en stor jobb foran oss for å nå Norges plastposemål», skriver Handelens Miljøfond.

– Målet fra både EU og norske myndigheter er at forbruket skal ned på 40 poser per person per år, sier kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny til NTB.