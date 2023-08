Båtdelingstjenesten Kruser stopper all båtutleie

NTB

Økonomiske problemer gjør at båtdelingstjenesten Kruser – som leier ut elbåter – stopper all båtutleie mens de jobber med en omstrukturering.

Båtdelingstjenesten startet opp i 2020 – som verdens første i sitt slag. Alle ansatte er permittert og kundenes medlemsavgifter på over 30.000 kroner og oppover kan være tapt, skriver Budstikka.

Ideen er at man kjøper seg inn i en båtpool med et abonnement og får tilgang til å bruke båtene i poolen i alle de havnene tjenesten har båter. Men man slipper altså å ta ansvar for vask og bunnstoffing og alle slike ting som hører med til båtlivet.

Nå stopper Kruser all utleievirksomhet i alle sine ti havner, som blant annet inkluderer Vollen, Leangbukta, Sandvika og Oksenøya i Asker og Bærum. De betjener også Aker brygge i Oslo, samt Bergen og Moss.

– Vi har ikke penger til å betale tilbake alle medlemskapene nå dessverre. Vi har brukt det vi har, på å rette opp alle feilene med båtene og holde tjenesten i gang. Det har vært en tøff periode med store uforutsette problemer, og nå finner vi det ikke lenger forsvarlig å leie ut de båtene vi har tilgjengelig, sier Christer Ervik, gründer og sjef i selskapet til avisa.

I 2022 hadde selskapet et underskudd på 6,8 millioner av en omsetning på 4,3 millioner. Siden oppstarten i 2020 har Kruser et samlet underskudd før skatt på 10,4 millioner kroner – like mye som selskapet har omsatt i samme periode.

Ifølge Ervik jobber selskapet med å få til en restrukturering.