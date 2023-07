Fortsatt evakuering for beboere i deler av Vistdal

NTB

Beboere i enkelte deler av Vistdal i Molde må fremdeles vente med å få komme hjem.

– Etter råd fra NVE har politiet besluttet å videreføre evakueringen for disse. Bakgrunnen er varselet om mer nedbør og styrtregn i området, opplyser Molde kommune i en pressemelding mandag kveld.

Dette gjelder for innbyggere og turister som bor sør for krysset mellom fylkesvei 660 og vei 6010. Disse må altså belage seg på nok en natt hjemmefra, etter at det gikk jordskred i området søndag kveld.

De fleste som er evakuert, overnatter privat. Kommunen opplyser at det er ni evakuerte personer igjen på hotell i Molde.