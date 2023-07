Trafikkulykke i Selbu – en person fastklemt

NTB

En person er fastklemt etter at en bil kjørte inn i en bergvegg i Selbu mandag ettermiddag. Totalt er tre personer involvert.

Det opplyser operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Det var klokka 15.24 mandag at politiet varslet om at en bil hadde kjørt inn i en bergvegg i Selbu i Trøndelag. Politiet meldte først at tre biler var involvert i ulykken, men opplyste kort tid etterpå at det kun dreide seg om én bil.

Nødetatene er på vei til stedet.