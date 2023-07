NVE følger skredsituasjonen i Molde tett

NTB

NVE har mandag sendt geologer for å bistå med faglige råd knyttet til de evakuerte områdene i Molde. NVEs jordskredvakt følger også situasjonen tett.

– Vi har nå folk ute i felt som skal vurdere skredsituasjonen i Vistdal, Eidsvåg og Meringdal. Vi gir fortløpende råd til politiet og kommunen for de evakuerte områdene, sier fungerende seksjonssjef Odd Are Jensen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Foreløpig har geologene vurdert et område i Vistdal som ligger nord for krysset FV660/vei 6010. Her har NVE gitt råd om å oppheve evakueringen.

Mandag ble det sendt ut et nytt farevarsel for styrtregn i Molde-området.

Det er viktig å påpeke at det ikke er regional fare for flom- eller jordskred, men områdene der regnbygene treffer, er ekstra utsatt i en styrtregnhendelse, skriver NVE.

– Å følge med på værutviklingen er ekstra viktig når det er snakk om styrtregn, fordi det er vanskelig å vite akkurat hvor regnbygene treffer, sier jordskredvakt Guro Skogen Grøndalen i NVE.

– Vi anbefaler folk i de berørte områdene om å holde seg unna bratte skråninger samt bekker med stor vannføring. For å forebygge skader er det viktig å holde stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv, fortsetter Grøndalen.