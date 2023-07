Oslo-politiet fant rødhvit slange på gata

NTB

Politiet i Oslo fanget natt til mandag en eksotisk slange som åpenbart var på rømmen.

Den røde og hvite slangen ble observert av en person i Huitfeldts gate ved 01-tiden. Vedkommende varslet politiet. Patruljen som ble sendt til stedet fanget slangen og overleverte den til Mattilsynet, skriver politiets operasjonssentral på X, tidligere Twitter.

«Eier av slangen må gjerne kontakte oss», skriver politiet.

Den røde og hvite slangen har et karakteristisk utseende, som gjør den lett synlig både på gata i Oslo og hvor som helst ellers. Politiet har funnet ut at dette trolig er en melkesnok, som det finnes flere forskjellige av, og at den i utgangspunktet er lovlig å eie.