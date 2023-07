Meteorolog: Fortsatt ustabilt vær i Molde, men ikke like ille som i går

Alt av redningsmannskaper ble kalt ut til Vistdalen i Molde kommune etter at det gikk flere jordskred søndag ettermiddag. Foto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

Det kan komme lokale regnbyger i Molde kommune utover dagen og uka, men det er ikke sendt ut farevarsel for styrtregn slik som i helga.

Kraftig regnvær gjorde at det gikk flere jordskred i Molde søndag. Mandag morgen er fortsatt 54 evakuert i kommunen.

– Været har roet seg en god del fra det som var i går. Det er noe nedbør, men ikke like voldsomt, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det er ventet enkelte regnbyger litt nord for området som ble verst rammet i går. Det er en ustabil værsituasjon i dag også, men ikke like ille som i går. Det er mye av det samme, ustabile og skiftende været framover i uka, sier hun.

Meteorologen påpeker at styrtregn er uforutsigbart, men at det ikke er sendt ut noe farevarsel for styrtregn i området nå.