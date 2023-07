NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 31. juli.

Ungarn stemmer om svensk Nato-medlemskap

Ungarns nasjonalforsamlingen skal etter planen stemme over om Sverige kan bli medlem av Nato. Lørdag ble det klart at det ungarske regjeringspartiet Fidesz planlegger å boikotte mandagens avstemning.

Ungarn har siden Nato-toppmøtet i begynnelsen av juli opplyst at landet kommer til å si ja til et svensk Nato-medlemskap. Også Tyrkia ga under møtet i Vilnius grønt lys til svensk Nato-medlemskap, men det er den tyrkiske nasjonalforsamlingen som har siste ord i saken.

Det mangler kun ratifisering fra de to landene før Sverige kan bli Nato-medlem.

Landsstyremøte i Rødt

Marie Sneve Martinussen holder leders tale om den politiske situasjonen, hvor blant annet forskjellskrisen og lokalvalgkampen vil være tema. Møtet avholdes digitalt, med leders tale strømmes direkte på Rødts facebook-side fra T-614 på Stortinget.

Tall for eurosonens BNP og inflasjon

Eurostat offentliggjør foreløpige tall på hvor stor prisstigningen i eurosonen var i juli. Inflasjonstallene legges fram kl. 11. Samtidig kommer tall for bruttonasjonalprodukt. Tyskland og Italia legger også fram sine BNP-tall.

Tredje runde i gruppespillet i fotball-VM

Mandag blir fire nye land klare for 8.-delsfinale under 3. runde i gruppespillet i fotball-VM. I gruppe B spiller Canada mot vertsnasjonen Australia og Irland spiller mot Nigeria. I gruppe C møtes Japan og Spania og Costa Rica skal spille mot Zambia.

Så langt er det bare Sveits og Norge som har spilt sin 3. runde og fått plass i 8.-delsfinalen. Norge møter enten Japan eller Spania i neste runde.