NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 31. juli.

Mol og Sørum fikk revansj

Anders Mol og Christian Sørum hanket inn nok en finaleseier i gjensynet med amerikanerne Miles Partain og Andrew Benesh i Montréal-turneringen i sandvolleyball.

Radarparet vant tittelkampen 2–1 med settsifrene 21-17, 15-21, og 15–10 i det avgjørende tredje tiebreak-settet. Det skjedde tre uker etter et knepent finaletap for nettopp Partain og Benesh i sveitsiske Gstaad.

EM blir neste oppgave for Mol og Sørum. Mesterskapet spilles i Wien og varer fra onsdag til søndag.

Innbyggerne i Vistdal isolert etter jordskred

Innbyggerne i bygda Vistdal i Molde kommune er foreløpig helt isolert etter at evakueringssonen søndag kveld ble ytterligere utvidet. Etter flere jordskred er totalt 41 personer evakuert.

Søndag kveld ble evakueringsområdet i Vistdalen utvidet med 1,5 kilometer mot Øverlia. Utvidelsen betyr at de innbyggerne som er igjen i selve Vistdal, nå står uten veiforbindelse.

NVE kommer til Molde mandag morgen, og ingen av de kommunale veiene blir åpnet igjen før NVE har gjort vurderinger av sikkerheten i de berørte flom- og rasområdene.

Tog på Østfoldbanen kjørte på ku og sporet av

Et persontog kjørte på ei ku og sporet av mellom Onsøy og Fredrikstad på Østfoldbanen søndag kveld. Gjennom natten har det pågått opprydding og reparasjonsarbeide.

– Det har vært en avsporing mellom Onsøy og Fredrikstad. Et persontog på vei fra Oslo retning Halden kjørte på ei ku. Det førte til at toget sporet av med fremre bogey, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Strekningen er stengt mellom Råde og Fredrikstad, men ved 4-tiden natt til mandag opplyser Bane Nor at prognosen for å få gjenåpnet strekningen er rundt klokken 6 mandag morgen.

AP: Fire politifolk drept i skyting i Egypt

Fire politifolk er drept i en skyteepisode på et høysikkerhetsanlegg på Sinaihalvøya i Egypt søndag, opplyser tjenestepersoner til nyhetsbyrået AP. Nyhetsbyrået siterer tre anonyme kilder i landets sikkerhetstjeneste og helsevesen.

Omstendighetene rundt hendelsen, som skjedde i byen El-Arish nordøst i landet, er uklare. Landets innenriksdepartement har foreløpig ikke kommentert saken.

44 bekreftet døde i Pakistan – partileder ikke til stede

Minst 44 meldes drept i bombeangrepet mot et møte for et radikalt islamistisk parti i Pakistan søndag. Angrepet skjedde søndag i utkanten av byen Khar i distriktet Bajur, som grenser til Afghanistan.

En selvmordsbomber detonerte eksplosiver inne i et tettpakket lokale der 400 medlemmer og støttespillere av partiet Jamiat Ulema-e-Islam holdt et folkemøte. Talspersoner for partiet sier at deres leder, Maulana Fazlur Rehman, ikke var til stede da angrepet fant sted.

Eksplosjon rammet flere hus utenfor Stockholm

En kraftig eksplosjon ga skade på flere hus i Djursholm utenfor Stockholm natt til mandag. Politiet etterforsker saken.

Eksplosjonen skjedde ved 2-tida mandag. Talsperson Per Fahlström hos politiet i Stockholm sier en kraftig detonasjon skadd en grind og en søppeltønne ved eneboligen som lå nærmest, men ga også skader på vinduene på flere andre hus.