UD skeptisk til Frp-ønske om å kun servere norsk alkohol på ambassadene

Helge André Njåstad (Frp) mener norske ambassader bør være patrotiske og servere norsk alkohol når de har mottakelser. Utenriksdepartementet mener det blir for dyrt. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Frps Helge André Njåstad mener norske ambassader må pålegges å servere norsk alkohol når de har tilstelninger. Utenriksdepartementet sier det blir for dyrt.

Helge André Njåstad (Frp) har i et skriftlig spørsmål bedt utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) om å ta initiativ til at norske ambassader bytter ut utenlandsk alkohol med norskprodusert alkohol, skriver Nationen.

Overfor avisen sier Njåstad at han mener Huitfeldt bør pålegge ambassadene å gi prosecco og champagne fyken – og heller servere norskprodusert sider når de har tilstelninger.

– Det må et pålegg til, ellers så vil det ikke skje. Så hun bør instruere dem til å velge sider fremfor utenlandske produkter og bli like patriotiske som den franske ambassaden, sier han.

Bakgrunnen er at nylige tall fra Vinmonopolet viser at salget av norsk sider øker.

Statssekretær Erling Rimestad (Ap) er redd for at en slik løsning blir for dyr.

– Mange steder i verden er tilgangen på norske råvarer og drikke begrenset, og prisen blir høy. Transportkostnader kan gjøre det uforholdsmessig dyrt å få produktene tilsendt, skriver han i en epost til avisen.