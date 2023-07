Tog på Østfoldbanen kjørte på ku og sporet av

NTB

Et persontog kjørte på ei ku og sporet av mellom Onsøy og Fredrikstad på Østfoldbanen søndag kveld. Strekningen har vært stengt natt til mandag, men er nå åpen for trafikk.

– Det har vært en avsporing mellom Onsøy og Fredrikstad. Et persontog på vei fra Oslo retning Halden kjørte på ei ku. Det førte til at toget sporet av med fremre bogey, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

– Det er ikke meldt om personskader, det er vi glade for, understreker han.

Korslund forteller at det var det fremre hjulsettet som sporet av. Ettersom toget er et dobbeltsett, kan de reisende flyttes til det bakre settet.

– De kjøres tilbake til Råde. Togselskapet er nok allerede i gang med transport videre sørover i retning Fredrikstad og Halden, sier Korslund.

Han har ikke oversikt over hvor kraftig sammenstøtet var.

– Jeg har ikke oversikt over hastigheten, men det ble en kraftig smell. Jeg har ikke fått meldinger om toget rakk å bremse ned, men det har nok vært en såpass kraftig smell at avsporing ble konsekvensen.

Bane Nor har kalt ut beredskapsmannskaper og maskiner som skal ta fatt på jobben med å få toget opp på sporet. Det er foreløpig usikkert om avsporingen har ført til skader på sporanlegget.

Toglinjen som påvirkes, er Oslo S-Halden på Østfoldbanens vestre linje (RE20).

Klokken 6.10 opplyser Bane Nor at strekningen er åpen for trafikk.