Enorm utrykning etter flere jordskred i Vistdalen – ingen foreløpig savnet

Alt av redningsmannskaper ble kalt ut til Vistdalen i Molde kommune da det gikk flere store jordskred søndag. 31 er evakuert, to er skadd, og én er sendt til sykehus.

– Tallet på evakuerte er 31. En person som er skadd, er fraktet til sykehus med ambulanse. Vedkommende er lettere skadd – det er skade i en hånd, sier innsatsleder Hans Kristian Lundgreen i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

70 personer fra både nødetater og ulike hjelpeorganisasjoner var søndag kveld på stedet og bidro i det som utviklet seg til å bli et enormt søk, rednings- og evakueringsarbeid.

– Det er vanskelig å vurdere skredfaren. Det gikk skred da de første hjelpemannskapene kom til stedet, sier Lundgreen.

Molde kommune opplyste tidligere søndag kveld at de evakuerte blir fraktet til Molde og hotellovernatting der.

Innsatsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt forteller til NRK at tolv hus er påvirket av rasene.

Fare for flere ras

Jens Dahl i Møre og Romsdal politidistrikt sier til NTB at det er vanskelig å få full oversikt over situasjonen og omfanget siden det går tre større rasløp ned mot bygda. I tillegg har det gått mindre ras andre steder i området.

Han forteller at et hus ble fullstendig blokkert av raset søndag ettermiddag, og at de jobbet iherdig med å ta seg inn i huset for å få oversikt.

Politiet sendte søndag kveld ut nødvarsel om at det er fare for flere ras.

– Ikke oppsøk området Vistdal. Om du befinner deg i området, søk trygg grunn. Hvis du er i umiddelbar livsfare, ring 112, skriver de i varselet.

Det er verken strøm eller telefondekning i området, opplyser fungerende innsatsleder Mona Kvernberg.

– Ifølge Norsk Folkehjelp er de som bor i Lange, bedt om å forlate sine hus for natten. Og folk som er på Vistdal camping, skal ha blitt bedt om å dra, sier fotograf Ottar Rydjord i Romsdals Budstikke. Han dekker hendelsen på vegne av avisa.

Satt krisestab

Molde kommune har satt krisestab, og det er opprettet et senter for evakuerte og pårørende i gymsalen på Vistdal skule.

– Vi følger situasjonen fortløpende og setter på ressurser etter nærmere avklaring med nødetatene, opplyser kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen i en pressemelding.

– I løpet av kvelden vil vi tilby transport til Molde og hotellovernatting der. Kriseteamet vil være til stede for de som eventuelt har behov for oppfølging, sier Aasen.

Flere lokale veier er stengt – blant annet er fylkesvei 6010 ved Lange sperret, opplyser Statens vegvesen.

Det har vært dårlig vær med styrtregn i området. Regnværet skulle ifølge Meteorologisk institutt pågå utover søndagskvelden. Gult farevarsel for styrtregn i området gjelder fra klokken 13 søndag ettermiddag til rundt klokken 22 søndag kveld.

NVE har også sendt ut farevarsel for tordenvær og mye lyn, blant annet i Møre og Romsdal. Strømleverandøren Elinett meldte om strømbrudd i et område mellom Eresfjord og Vistdal, som trolig skyldes lyn og styrtregn, melder Romsdals Budstikke.

Nabobygda også rammet

Nedbørsmengdene i Møre og Romsdal førte også til at en elv i Eidsvåg, litt lenger inn Langfjorden i Romsdalen, flommet over sine bredder og fylte et hotell med vann. Både hotellet og boliger ble besluttet evakuert.

– Det renner en stor elv med vann nord for kirkegården, opplyser vakten ved Nordmøre brann og redning til Driva.

Vannet fosser over hovedveien i bygda, og Eidsvåg Fjordhotell har fått halvannen meter vann i kjelleren. Kirkegården i bygda står også under vann.

Mannskaper fra Angvik rykket ut til Eidsvåg da mannskapene fra Eidsvåg allerede var kalt ut til Vistdal. Det meldes ikke om personer som er skadd i flommen, bare materielle skader.

Uklart omfang

Vistdalen har ifølge Wikipedia om lag 350 innbyggere. Skredene i dalen gikk sent søndag ettermiddag, og det var lenge uklart om noen personer var tatt av jordmassene. I 19-tiden meldte imidlertid politiet at ingen personer er savnet.

Luftambulanse, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Norske redningshunder, brannmannskaper, ambulanse og redningshelikopter er kalt ut, ifølge Romsdals Budstikke. Redningsselskapet har også sendt fire fartøy.

En hundefører fra politiet var på stedet søndag kveld for å gjøre søk i området.

– Det er helt forferdelig. Det har gått et stort ras. Det har gått mange skred her nå, på Lange. Det er veldig fælt. Nå kom det nettopp et helikopter. Raset har gått helt inn til husene, sa en innbygger i området til NRK kort tid etter at jordmassene begynte å rase ned fjellsidene.