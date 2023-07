Lave strømpriser og null strømstøtte i juli

NTB

Strømprisene for juli har vært så lave at det ikke vil bli utbetalt noe strømstøtte for måneden, ifølge Europower.

Det er første gang det ikke utbetales noe støtte siden ordningen ble innført i desember 2021, melder nettstedet.

Strømstøtten slår inn når prisen overstiger 70 øre per kilowattime i gjennomsnitt i måneden. For juli er dette snittprisen for de ulike områdene:

* Region NO1 – Østlandet: 37 øre/kWh.

* Region NO2 – Sunnhordland til Buskerud: 69 øre/kWh

* Region NO3 – Midt-Norge: 29 øre/kWh

* Region NO4 – Nord-Norge: 22 øre/kWh

* Region NO5 – Vestlandet: 37 øre/kWh

Regjeringen har varslet at det støtten skal legges om, slik at støtten beregnes ut fra prisen time for time, i stedet for snittet per måned. Endringen kan tidligst komme 1. september, opplyste regjeringen i februar.