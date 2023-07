Høysesong for skader fra styrtregn: – Det er litt som værbingo

NTB

August er årets verste måned for vannskader i hus og hjem på grunn av styrtregn. Og det er nesten umulig å vite hvor det vil ramme.

– Det er snakk om mindre værsystemer som rammer mer lokalt. Så det er vanskelig å varsle, sier klimaforsker Hanne Heiberg ved Meteorologisk institutt til NTB.

Tall fra Finans Norge, som organiserer forsikringsselskapene, viser at august er den klare verstingmåneden når det gjelder erstatningssaker etter nedbør.

Sommeren gir høye temperaturer og mye vann som damper opp på grunn av varmen, og så kan det plutselig komme ned igjen i intense regnskyll.

Og klimaendringene gjør problemet større.

– Vi ser i rykk og napp nye rekorder for hvor intens nedbør vi har. Det er en trend at vi får flere intense nedbørsmengder med større skader enn før, sier klimaforskeren.

Kan bli dyrt

Det merker også forsikringsselskapene.

Senest denne uken registrerte Fremtind 102 skader på to dager som følge av nedbør og flom.

– Det er aller flest skader som følge av utette tak og bygninger, i tillegg til vann i kjellere. Skadene har en snittsum på rundt. 50.000 kroner, sier kommunikasjonssjef Anette Grønby Rein i Fremtind.

Tettbygde strøk er mest utsatt for nedbørsskader, og da spesielt i Rogaland, Oslo og Akershus, viser statistikken fra Finans Norge.

– Den vanligste skaden er det vi kaller vanninntrenging i kjeller. Hvis du har en innredet kjeller med bad som får mye vann inn i seg og mye skader, så kan prislappen fort bli mellom 300.000 og 500.000 kroner, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If til NTB.

– Noen får en fulltreffer

Meteorologisk institutt sender i løpet av sommeren ut veldig mange farevarsler om styrtregn. Senest torsdag gikk det ut farevarsel for deler av Nordland, Trøndelag og Innlandet.

Men nøyaktig hvor det treffer, er umulig å vite.

– Det er litt som værbingo. Du vet at det er noen som får en fulltreffer, men du vet ikke på forhånd hvor det vil skje, sier Clementz.

Han påpeker at det er stor forskjell på om styrtregnet treffer ute i skogen eller i en asfaltert bygate hvor det er mange boliger i nærheten og ikke noen naturlig drenering.

Redd det som reddes kan

Hvis uhellet skulle inntreffe og du får kjelleren full av vann, har forsikringsselskapet følgende råd:

* Bær opp og redd gjenstander som lar seg redde.

* Ring brannvesenet. De har pumper.

* Ring forsikringsselskapet. De kan sende eksperter og pumper og hjelper deg videre.

Når det gjelder forebygging, handler mye om drenering og det å lede vannet i riktig retning.

– Det er noe man bør tenke på hvis man ruster opp oppkjørselen. Man kan for eksempel bruke belegningsstein i stedet for asfalt, for da kan vannet trekke mer ned i grunnen. Og så er det ikke så veldig lurt å asfaltere helt inn til husveggen, spesielt ikke hvis fallet går nedover dit, sier kommunikasjonssjefen.

Kommunalt ansvar

Den viktigste forebyggingen er det imidlertid kommunene som har ansvar for.

De kan blant annet bygge forsenkninger i terrenget for å lede vannet bort, lage små bassenger i parker og friområder som samler opp vann, og ruste opp avløpsnettet slik at overvann fra regn går i egne rør og ikke fyller opp de andre rørene.

– Oslo, Bærum, Drammen og Stavanger er blant dem som utmerker seg i arbeidet med å kartlegge hvor det er svakheter i kommunen, sier Clementz.