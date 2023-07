13 mistet førerkortet på E6 i Follo

NTB

13 personer mistet lappen da Utrykningspolitiet (UP) natt til søndag hadde kontroll på E6 ved Taraldrud i Follo.

Høyeste hastighet var 157 kilometer i timen i 90-sonen, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter.

Politiet opplyser til NTB at kontrollen var i forbindelse med et såkalt streetmeet, uten at det betyr at alle som har fått en reaksjon, har hatt en forbindelse med dette. Streetmeet er når flere biler samles for å kjøre fort på veiene.

I forbindelse med dette har UP hatt flere enheter ute natt til søndag. Dette resulterte i at 13 personer mistet førerkortet i kontrollen, noe som er godt over hva som er normalt når politiet har kontroll, ifølge operasjonsleder Joakim Ormaasen i Øst politidistrikt.

I alt ble det utstedt 53 skriftlige reaksjoner, det vil si bøter, i kontrollen.

– En person ble stanset uten gyldig førerkort, og en er anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, skriver politiet i meldingen.

I midten av juni sperret flere biler uten skilter E18 mellom Lier og Drammen i forbindelse med organisert kappkjøring. Drammens Tidende skrev da at politiet blant annet målte en bil til 205 kilometer i timen.