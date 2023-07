Kvinne ropte om hjelp i Horten – mann pågrepet for vold

NTB

Politiet rykket natt til søndag ut etter at en kvinne ropte om hjelp fra en leilighet i Horten. En mann ble så pågrepet for vold mot henne.

Politiet opplyser at de fikk melding om saken klokken 23.50. Det viste seg at kvinnen skal ha blitt utsatt for vold av en mann.

Sørøst politidistrikt opplyser på X/Twitter at kvinnen ble tatt til legevakta. Hun skal ikke være alvorlig skadd.

– En mann i 20-årene er pågrepet og satt i arrest, skriver politiet.