Siv Jensen (54) åpner opp om datinglivet

– Radaren er på igjen.

I et ferskt intervju med Aftenposten, gjengitt av Se og Hør, forteller tidligere politiker og Frp-leder Siv Jensen (54), at hun er klar for å date igjen etter flere år hvor politiker-jobben var førsteprioritet.

– I mange år skrudde jeg av radaren. Jeg hadde ikke tid. Det ble for vanskelig. Nå merker jeg at radaren er på igjen. Nå humrer jeg av det. Jeg synes det er gøy, sier hun i intervjuet og legger til:

– Møter jeg noen som er hyggelig, går jeg på date. Jeg er ikke i et forhold akkurat nå, men jeg har vært det.

Det er ikke kjent når Jensen sist var i et forhold, skriver Se og Hør.

– Dårlig sjekketriks

Flere ganger har Jensen uttalt at hun syntes det har vært vanskelig å kombinere dating med politikerrollen.

I sin egen bok «Siv. Med egne ord» beskriver hun seg selv som utsatt i datingsituasjoner, og at det ikke har vært gøy å dra på date med alles øyne og mobilkameraer rettet mot seg.

Da hun gjestet Ida Fladens podkast «Ida med hjerte i hånden» i 2019, beskrev hun også jobben finansminister, som hun da var i Erna Solbergs-regjering, som et «dårlig sjekketriks».

Spekulasjoner om legning

Som singel politiker har Jensen gjennom hele karrieren blitt møtt med spørsmål om sin sivilstatus. Dette har hun gjentatte ganger reagert på, og påpekt at man sjelden spør gifte politikere hvordan det står til med kjærligheten.

Hun har også måttet tåle spekulasjoner rundt sin egen legning.

I podkasten «Ida med hjerte i hånden» delte hun også tanker om disse ryktene:

– Jeg synes det har vært underlig hele greia. I alle andre sammenhenger blir jeg karakterisert som en som sier hva jeg mener. Tror man da at jeg ikke hadde turt å si akkurat dette? En kjempestor del av min vennekrets er homofile, noen av mine aller beste venner er homofile. At jeg ikke skulle turt å gå ut av skapet - for noe tull, sa Siv Jensen da.