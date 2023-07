NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 29. juli.

Solberg besøker Narvik, Bardu, Senja og Tromsø

Høyre-leder Erna Solberg fortsetter sin valgkampreise i Nord-Norge. Dagen i dag inkluderer besøk til Narvik krigsmuseum, Polar Park i Bardu, Finnsnes og Tromsø Høyres sommertreff.

Norway Cup starter på Ekebergsletta

Den internasjonale fotballturneringen Norway Cup blir offisielt åpnet på Ekebergsletta i Oslo med en parade og åpningsshow. 2350 lag og 30.000 spillere er påmeldt, noe som er ny rekord for turneringen.

Bunnoppgjør i eliteserien

Vålerenga og Sandefjord sparker i gang eliteseriens 16. runde med et bunnoppgjør klokken 15.30 på Intility Arena. Lagene ligger på henholdsvis 14. og 15. plass, med bare ett poeng mellom seg. Klokken 18.00 tar Stabæk imot Molde på Nadderud stadion.

USAs utenriksminister besøker Australia

USAs utenriksminister Antony Blinken besøker Australia under sin rundtur i Oseania. Her skal han diskutere sikkerhetssamarbeid og se fotball-VM for kvinner.