Sjeføkonom tror på to kjappe rentehevinger

Sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland venter to rentehevinger på rappen fra sentralbanken. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland venter to rentehevinger på rappen fra Norges Bank. Hun er overrasket over at omsetningen i detaljhandelen fortsetter å øke.